Полиция Дании задержала трех человек после взрывов близ посольства Израиля

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Датские полицейские провели задержания трех человек по подозрению в причастности к двум взрывам недалеко от израильского посольства в Копенгагене, сообщает в среду Associated Press.

По данным полиции, двух подозреваемых взяли под стражу в поезде на центральном вокзале столицы. Личности задержанных еще предстоит установить.

Ранее в среду сообщалось, что пострадавших от взрывов нет. Полиция выясняет, имеет ли данное происшествие отношение к расположенному в этом районе посольству Израиля.