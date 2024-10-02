В Кремле назвали широко известным факт американской военной помощи Израилю

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - США оказывают безусловную поддержку Израилю в части военно-технической помощи и поставок вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"США оказывают безусловную поддержку Израилю. Это хорошо известно. Это и поставки вооружений, и финансовая помощь, и военно-техническая помощь", - сказал Песков в среду журналистам.

"Это хорошо известный факт", - добавил представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал сообщения о том, что американские корабли в Средиземном море сбили несколько ракет в ходе атаки Ирана на Израиль.