Израильские военные предварительно оценили число запущенных Ираном ракет в 180

В перехвате ракет участвовали эсминцы США

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные полагают, что Иран ранее во вторник выпустил по Израилю примерно 180 ракет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Армии обороны Израиля.

"В данный момент, как мы понимаем, примерно было 180 ракет. Но это не финальное количество, это первоначальная оценка", - заявил он.

Ранее издание The Jerusalem Post сообщало, что Иран запустил по Израилю около 500 ракет.

Между тем, издание The Washington Post сообщило со ссылкой на представителей Минобороны США, что американские эсминцы, находящиеся в восточной части Средиземного моря, сбили "много" иранских ракет.

Власти Иордании, по данным CNN, в свою очередь тоже сообщали о перехвате системами ПВО ракет и БПЛА, летевших из Ирана.