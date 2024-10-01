Поиск

Израильские военные предварительно оценили число запущенных Ираном ракет в 180

В перехвате ракет участвовали эсминцы США

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные полагают, что Иран ранее во вторник выпустил по Израилю примерно 180 ракет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Армии обороны Израиля.

"В данный момент, как мы понимаем, примерно было 180 ракет. Но это не финальное количество, это первоначальная оценка", - заявил он.

Ранее издание The Jerusalem Post сообщало, что Иран запустил по Израилю около 500 ракет.

Между тем, издание The Washington Post сообщило со ссылкой на представителей Минобороны США, что американские эсминцы, находящиеся в восточной части Средиземного моря, сбили "много" иранских ракет.

Власти Иордании, по данным CNN, в свою очередь тоже сообщали о перехвате системами ПВО ракет и БПЛА, летевших из Ирана.

Иран Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям временно воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям временно воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак

СМИ сообщили о гибели палестинца в результате ракетного удара Ирана по Израилю

В Израиле восемь человек убиты неизвестными вооруженными людьми

Израильские военные заявили, что иранский ракетный удар завершен

Израильские военные заявили, что иранский ракетный удар завершен

Что произошло за день: вторник, 1 октября

Иранский корпус стражей исламской революции подтвердил запуск ракет по Израилю

The Jerusalem Post сообщила, что Иран запустил в сторону Израиля 400 ракет

Израильские военные сообщили о запуске иранских ракет в сторону Израиля

США ввели санкции против хакеров из группировки Evil Corp

NYT сообщила о планах Ирана в ближайшие часы атаковать Израиль ракетами и дронами

NYT сообщила о планах Ирана в ближайшие часы атаковать Израиль ракетами и дронами
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });