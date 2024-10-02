США перебросили на Ближний Восток первую из трех эскадрилий боевых самолетов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты перебросили в регион Ближнего Востока первую из трех запланированных эскадрилий боевых самолетов, сообщило американское Центральное командование.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке в регион для обеспечения безопасности Израиля должны прибыть две эскадрильи истребителей F-16 Fighting Falcon и F-15E Strike Eagle, а также эскадрилья штурмовиков A-10 Thunderbolt II вместе с несколькими тысячами военнослужащих.

США также продлевают пребывание имеющихся авиационных частей и подразделений на Ближнем Востоке, чтобы увеличить общее количество истребителей и штурмовиков в регионе.

В августе США уже разместили на Ближнем Востоке истребители пятого поколения F-22. Кроме того, в Оманском заливе находится атомный авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln, на котором базируется четыре эскадрильи истребителей, в том числе F/A-18E/F Super Hornet и истребители пятого поколения F-35C Lightning II.

По официальным данным Пентагона, на Ближнем Востоке в настоящее время находится около 40 тыс. американских военнослужащих и десятки боевых самолетов. Кроме того, в районе Красного моря дежурит атомная подводная лодка USS Georgia, способная нести до 154 крылатых ракет Tomahawk, и два ракетных эсминца.

В Восточном Средиземноморье действует амфибийно-десантная группа ВМС США в составе универсального десантного корабля Wasp, на котором базируются истребители пятого поколения F-35 Lightning II, десантного транспорта-дока Oak Hill и десантно-вертолетного корабля-дока New-York. На кораблях группы размещен 26-й экспедиционный батальон морской пехоты. Его численность составляет не менее 2 тыс. морских пехотинцев. В Восточном Средиземноморье на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке оперативные задачи также выполняют три американских ракетных эсминца.

Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на представителей Минобороны США, что американские эсминцы, находящиеся в восточной части Средиземного моря, сбили "много" иранских ракет в ходе удара по Израилю.