Британские ВВС участвовали в защите Израиля во время иранского ракетного удара

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Британские истребители и самолет-заправщик в течение 1 октября участвовали в операциях по защите Израиля во время иранского ракетного обстрела, однако участия в перехвате ракет не принимали, сообщило Минобороны королевства.

"Два истребителя Королевских ВВС Typhoon и самолет-заправщик Voyager сыграли свою роль в попытках предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, продемонстрировав непоколебимую приверженность Великобритании безопасности Израиля", - говорится в заявлении министерства.

"С учетом особенностей этой атаки британская авиация не занималась перехватом воздушных целей, - заявило ведомство. - При этом самолеты сыграли важную роль в обеспечении сдерживания и в предотвращении дальнейшей эскалации".

Вечером во вторник Корпус стражей Исламской революции Ирана запустил сотни ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным. В Армии обороны Израиля сообщили, что иранские ракеты попали по израильским базам ВВС, однако от обстрела пострадали лишь офисные строения и площадки техобслуживания; дроны, истребители и другая авиация, боеприпасы и объекты критической инфраструктуры затронуты не были. Иранская сторона, напротив, заявила, что ей удалось нанести заметный урон израильским военным объектам.