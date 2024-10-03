Лавров заявил, что Москве нужен процветающий Китай, а Пекину - сильная РФ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Москва заинтересована в том, чтобы Китай был процветающим и стабильным государством, а Пекину нужна сильная и успешная Россия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье, опубликованной в четверг в "Российской газете".

"Сегодня российско-китайское сотрудничество приобрело характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Согласно оценке наших лидеров, двусторонние отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. При этом они постоянно обогащаются новым содержанием. Мы убеждены: России нужен процветающий и стабильный Китай, а Китаю нужна сильная и успешная Россия", - утверждается в публикации Лаврова, посвященной 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что "сегодня, когда мир переживает поистине тектонические сдвиги, связанные с формированием многополярного мироустройства, российско-китайская стратегическая связка не только выступает мощным балансирующим фактором в международной политике, но и напрямую способствует развитию экономик двух стран, повышению благосостояния их граждан".

"Главной движущей силой российско-китайских отношений выступают интенсивные доверительные контакты наших лидеров", - уточнил глава МИД РФ.

Он отметил, что "высокий уровень взаимного доверия позволяет интенсивно развивать военное и военно-техническое сотрудничество, проводить совместные войсковые учения, организовывать воздушные и морские патрулирования, осуществлять дружественное взаимодействие в районе общей границы".

"Все это способствует упрочению безопасности наших стран, поддержанию международной и региональной стабильности, прежде всего на пространстве Большой Евразии. При этом наши действия абсолютно транспарентны, предпринимаются в строгом соответствии с международным правом и не направлены против третьих стран", - резюмировал Лавров.