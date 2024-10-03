Глава МИД РФ заявил, что Россия и Китай динамично развиваются вопреки санкциям

Лавров отметил, что Россия вносит значительный вклад в обеспечение энергобезопасности КНР

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Россия и Китай продолжают динамично развиваться вопреки западным санкциям, при этом наша страна вносит значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности КНР, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье, опубликованной в четверг в "Российской газете".

"С удовлетворением констатирую, что, невзирая на различные ограничительные меры, вводимые Соединенными Штатами и их сателлитами, экономики России и Китая продолжают динамично развиваться. Структура народного хозяйства наших стран имеет высокую степень взаимодополняемости", - заявил Лавров в публикации, посвященной 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР.

Он напомнил, что "на протяжении многих лет КНР выступает нашим главным торговым партнером".

"Россия в прошлом году заняла первое место по темпам роста товарооборота с Китаем. В 2023 году взаимная торговля превысила отметку в 200 млрд долларов США и продолжает покорять новые высоты. Особо отмечу, что двусторонние расчеты практически полностью переведены в национальные валюты - на рубль и юань: сейчас их доля достигла 95%", - уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он считает, что "российско-китайская практическая кооперация, носящая всеобъемлющий характер, благотворно влияет на повседневную жизнь граждан наших стран".

"Россия вносит значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности Китая. Благодаря нашему природному газу из трубопровода "Сила Сибири" в китайских мегаполисах улучшается экологическая ситуация. Все более востребованной у китайских друзей становится российская сельхозпродукция, она уже вышла на вторую позицию после энергоносителей в нашем экспорте в КНР. В то же время Китай стал одним из главных поставщиков автомобилей в Россию. Сохраняется высокий спрос на китайское оборудование и потребительские товары", - отметил дипломат.

По словам главы МИД России, "взаимовыгодное сотрудничество не ограничивается торговлей".

"Укрепляются связи в промышленной, инвестиционной, транспортной и высокотехнологичной сферах, в том числе в таких передовых и наукоемких областях, как космические разработки, "мирный" атом, фундаментальные исследования и искусственный интеллект. Со своей стороны готовы и далее углублять всестороннюю кооперацию с Китаем, работать над дальнейшим сопряжением потенциалов наших стран для обеспечения их экономического и технологического лидерства на длительную перспективу", - заявил Лавров.

Он подчеркнул, что "сейчас перед нами стоит амбициозная задача обеспечения высококачественного развития двусторонних экономических связей на период до 2030 года".

"В целях ее решения развернута энергичная работа по линии правительственных структур и бизнеса. Убежден, что совместными усилиями мы добьемся весомых достижений", - резюмировал министр иностранных дел РФ в своей статье.