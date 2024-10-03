Великобритания ввела санкции против белорусского Альфа-банка

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании включило в санкционный список по Белоруссии ЗАО "Альфа-банк" (дочерний банк российского Альфа-банка), сообщило британское Казначейство.

Введение санкций против банка Лондон объясняет тем, что ""ЗАО "Альфа-банк" (Беларусь) участвует или участвовал в получении выгоды от правительства Беларуси или в поддержке правительства Беларуси путем осуществления деятельности в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства Беларуси, а именно в секторе финансовых услуг".

Британским контрагентам попавшего под санкции банка следует проверить наличие счетов подсанкционной компании, в случае их наличия следует заморозить такие счета и другие средства или экономические ресурсы, а также воздержаться от работы со средствами или экономическими ресурсами или предоставления их прямо или косвенно или в интересах указанных лиц, если на это нет лицензии.

Белорусский Альфа-банк создан в 1999 году (до ноября 2008 года - ЗАО "Банк международной торговли и инвестиций"), входит в число 10 крупнейших банков в стране. Его активы на конец 2023 года составляли эквивалент $1,4 млрд. ABH Belarus Limited (Кипр) принадлежат 64,46% акций банка, АО "Альфа-банк" (Россия) - 35,53%.

С ноября 2022 года белорусский Альфа-банк находится под санкциями Канады. В апреле 2022 года белорусский Альфа-банк заявлял, что санкции США в отношении материнского Альфа-банка на него не распространяются.