Удар Израиля привел к гибели ливанского солдата, армия Ливана открыла ответный огонь

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Ливанская армия в четверг потеряла убитым солдата из-за удара израильских военных в Бинт-Джубайле на юге Ливана, сообщает LBCI.

"Ливанская армия в четверг объявила о гибели солдата в ходе израильского удара по военному посту в Бинт-Джубайле в южном Ливане", - информирует ливанский телеканал.

"Армия сообщила, что военные, размещенные на посту, отвечали огнем по месту, откуда ранее нанесли удар", - отмечает LBCI.

Телеканал напоминает, что уже второй ливанский военнослужащий, погибший за время наземной операции Израиля в Ливане.

Одновременно с тем в движении "Хезболла" сообщили, что атаковали израильскую пехоту, которая пыталась проникнуть в Ливан в районе деревни Ярун. В "Хезболле" заявили, что подорвали возле израильских военных взрывное устройство, из-за чего они понесли потери.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль продолжает активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

Во вторник Армия обороны Израиля сообщила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.