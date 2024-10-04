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"Хезболла" за пятницу запустила около 180 ракет по Израилю

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Ливанское шиитское движение "Хезболла" в течение пятницы запустило по северу Израиля около 180 ракет, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что жертв в результате удара нет.

Накануне израильская армия сообщала о примерно 200 запущенных с территории Ливана ракет по Израилю.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль продолжает активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

Во вторник Армия обороны Израиля сообщила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Хроника 07 октября 2023 года – 04 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ
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