"Хезболла" за пятницу запустила около 180 ракет по Израилю

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Ливанское шиитское движение "Хезболла" в течение пятницы запустило по северу Израиля около 180 ракет, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что жертв в результате удара нет.

Накануне израильская армия сообщала о примерно 200 запущенных с территории Ливана ракет по Израилю.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль продолжает активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

Во вторник Армия обороны Израиля сообщила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.