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"Хезболла" в четверг запустила около 200 ракет по Израилю

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Ливанская группировка "Хезболла" в течение четверга запустила в сторону Израиля около 200 ракет. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильских военных.

Сообщений о жертвах и серьезных разрушениях после этих обстрелов не поступало.

Со своей стороны, Исламское сопротивление в Ираке (ИРИ) заявило, что атаковало юг Израиля при помощи беспилотника. В Армии обороны Израиля, в свою очередь, сообщили, что сбили этот летательный аппарат в районе израильско-египетской границы.

Кроме того, израильское военное командование объявило в четверг, что один военнослужащий скончался от полученных ранений на юге Ливана. Таким образом, официально число погибших военнослужащих Израиля в ходе операции на ливанской территории выросло до девяти.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль продолжает активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

Во вторник Армия обороны Израиля сообщила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Израиль Ливан Хезболла
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