ЦАХАЛ призвал жителей 37 деревень и городов юга Ливана срочно эвакуироваться

Дахия, Ливан Фото: Houssam Shbaro/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные призвали срочно эвакуироваться жителей 37 деревень и городов на юге Ливана и перебраться к северу от реки Авали, пишет The Times of Israel со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля в соцсети.

Представитель ЦАХАЛа Авихай Адраи заявил, что Израиль "не хочет навредить" ливанцам, поэтому призывает уходить на север: "Ради вашей безопасности вы должны немедленно эвакуироваться из своих домов".

Военные пообещали оповестить жителей Ливана, когда можно будет безопасно вернуться в свои дома.

В последние дни военные Израиля предупреждают о необходимой эвакуации жителей десятков населенных пунктов на юге Ливана, включая те, что расположены к северу от реки Эль-Литани. Эвакуации проводят на фоне израильских операций против ливанского движения "Хезболла". В ЦАХАЛе заявили, что намерены завершить их как можно скорее.