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Ким Чен Ын заявил, что КНДР задействует ядерное оружие в случае нарушения ее суверенитета

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил, что Пхеньян "без колебания" задействует все виды наступательных вооружений, если Южная Корея и США попытаются применить вооруженные силы для нарушения суверенитета Севера, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Если враги (...) игнорируют наши повторные предупреждения и с чрезмерной уверенностью в альянсе РК (Республика Корея - ИФ) и США сделают еще один шаг вперед, чтобы попытаться применить вооруженные силы для нарушения суверенитета Республики (КНДР - ИФ), то мы без колебания задействуем все наступательные силы, (...) включая ядерное оружие", - заявил Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер, как сообщается, в среду посетил учебную базу спецназа Корейской народной армии, где наблюдал за учениями.

В своем выступлении глава государства напомнил, что КНДР - ядерное государство и в случае "военного столкновения" существование "Сеула и Республики Корея будет невозможным". Он подчеркнул, что это "не какая-то риторическая угроза".

Кроме того, Ким Чен Ын назвал "смешным зрелищем" недавнее выступление президента Южной Кореи Юн Сок Еля, который "упомянул о подавляющем реагировании военной силой" со стороны "альянса" Сеула и Вашингтона.

По его словам, "силами, нарушающими безопасность и мир в регионе", являются именно Южная Корея и США.

КНДР Ким Чен Ын ядерное оружие Южная Корея США
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