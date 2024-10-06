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Си Цзиньпин заявил о готовности Китая укреплять стратегическое взаимодействие с КНДР

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин в новой обстановке готов расширять взаимопонимание и укреплять стратегическое сотрудничество с КНДР, сообщило Центральное телевидение Китая.

"В новую эпоху, в новой обстановке китайская сторона готова вместе с корейской усиливать стратегическое взаимопонимание и координацию, углублять дружественный обмен и сотрудничество, продолжить писать новую страницу китайско-корейской дружбы", - цитирует телевидение выдержки из поздравительной телеграммы Си Цзиньпина лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

Китайский руководитель напомнил, что в течение 75 лет "страны укрепляли взаимную поддержку, обмен и сотрудничество в борьбе за упрочение народной власти и защиту суверенитета своих государств (...), тесно сотрудничали в деле содействия миру и стабильности в регионе, защиты международной справедливости и правоты".

КНДР Ким Чен Ын Си Цзиньпин Пекин
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