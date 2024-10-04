Американский законодатель призвал Байдена ускорить поставки оружия Израилю

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Палаты представителей США по иностранным делам республиканец Майкл Маккол призвал президента Джо Байдена ускорить продажу оружия Израилю, сообщают арабские СМИ.

"Я призываю вас принять меры сегодня, чтобы обеспечить скорейшую отправку всего оружия в Израиль, включая 2 тыс. фунтовые бомбы, для поддержки нашего союзника", - говорится в письме Маккола Байдену.

Он отметил, что ему известно о более чем десяти поставках оружия в Израиль, которые ожидают окончательного одобрения свыше четырех месяцев.

Двумя днями ранее Маккол также призывал администрацию ускорить поставки оружия Израилю и применить санкции к Ирану.

"Администрации также необходимо использовать все имеющиеся у нас санкционные полномочия, (...) чтобы перекрыть поставки ресурсов Ирану и его ставленникам", - говорится в заявлении конгрессмена, опубликованном на его сайте.

В мае президент США заявил, что перестанет передавать Израилю некоторые виды вооружения, если тот начнет военную операцию в Рафахе. При этом Байден пообещал, что Вашингтон в любом случае продолжит поставлять все необходимое для израильской системы ПВО.

Перед этим шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США приостановили передачу Израилю партии боеприпасов. Представитель Минобороны США Патрик Райдер уточнял, что решение связано с ситуацией в Рафахе.

"Мы приостановили передачу поставок вооружения, которые включают 1,8 тыс. бомб весом 908 кг, а также 1,7 тыс. бомб весом около 226 кг", - заявил Райдер.