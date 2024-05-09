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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Байден пообещал не поставлять Израилю ряд вооружений в случае операции в Рафахе

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что перестанет передавать Израилю некоторые виды вооружения, если тот начнет военную операцию в Рафахе.

"Я ясно дал понять, что если израильтяне войдут в Рафах, то я не буду (...) передавать то оружие, которое они исторически использовали для таких операций в Рафахе, других городах, для решения таких проблем", - сказал он в интервью CNN.

Байден подчеркнул, что масштабная израильская операция в Рафахе - "это совершенно неправильно". "Мы не будем поставлять для этого оружие, артиллерийские боеприпасы", добавил он.

При этом американских президент пообещал, что США в любом случае продолжат передавать все необходимое для израильской системы ПВО.

В среду глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США приостановили передачу Израилю партии боеприпасов.

CNN отмечает, что Байден таким образом пошел навстречу многим однопартийцам-демократам, настраивающих на ограничении поставок оружия Израилю. Кроме того, подчеркивает телеканал, глава Белого дома признал в интервью, что американское оружие использовалось для ударов, которые привели к гибели мирных жителей в секторе Газа.

На этой неделе Израиль провел точечные операции в Рафахе.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, в котором Израиль не проводил военную операцию. Именно там находятся многочисленные палестинцы, которые были вынуждены бежать из других городов анклава. По утверждению израильской стороны, в Рафахе сконцентрированы боевые подразделения группировки ХАМАС.

Джо Байден Израиль ХАМАС Пентагон Ллойд Остин
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