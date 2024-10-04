Поиск

Франция планирует временное повышение налогов для 300 крупнейших компаний

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Правительство Франции готовит временное повышение налогов для крупных компаний и состоятельных частных лиц в рамках плана по снижению бюджетного дефицита.

Власти страны планируют меры сокращения расходов и подъема налогов на общую сумму порядка 60 млрд евро в 2025 году, рассчитывая уменьшить дефицит бюджета до 5% ВВП с 6,1% ВВП в текущем году.

Повышение налогов будет временным – на один или два года и коснется только компаний с годовой выручкой от 1 млрд евро, заявил премьер-министр страны Мишель Барнье на телеканале France 2. Таким образом, оно затронет порядка 300 крупнейших компаний страны, отметил он.

В случае частных лиц повышение налогов коснется лишь самых состоятельных, с годовым доходом на семейную пару в 500 тыс. и выше, сказал Барнье. Это позволит привлечь в бюджет порядка 2 млрд евро за год, добавил он.

В общей сложности повышение налогов для крупных компаний и частных лиц позволит привлечь в бюджет около 20 млрд евро, полагают в правительстве.

Власти Франции планируют добиться существенной бюджетной экономии за счет сокращения в следующем году расходов различных министерств, местных органов власти и бюджета программы социального обеспечения.

Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ призвал жителей 37 деревень и городов юга Ливана срочно эвакуироваться

ЦАХАЛ призвал жителей 37 деревень и городов юга Ливана срочно эвакуироваться

Новый премьер Японии намерен решить территориальный спор с РФ

Работники портов в США прекращают забастовку до января

Что случилось этой ночью: пятница, 4 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес авиаудар по потенциальному преемнику убитого лидера "Хезболлы"

Израиль нанес авиаудар по потенциальному преемнику убитого лидера "Хезболлы"

Гросси назвал перебои с электроснабжением ЗАЭС серьезным вызовом безопасности

Гросси назвал перебои с электроснабжением ЗАЭС серьезным вызовом безопасности

Тегеран предупредил союзников Израиля о последствиях помощи в атаке на Иран

Число жертв урагана "Хелен" в США возросло до 200

Число жертв урагана "Хелен" в США возросло до 200

Ливия возобновляет добычу и экспорт нефти

Ливия возобновляет добычу и экспорт нефти

В Barclays считают, что котировки европейских автопроизводителей достигли дна

В Barclays считают, что котировки европейских автопроизводителей достигли дна
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });