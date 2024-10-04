Франция планирует временное повышение налогов для 300 крупнейших компаний

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Правительство Франции готовит временное повышение налогов для крупных компаний и состоятельных частных лиц в рамках плана по снижению бюджетного дефицита.

Власти страны планируют меры сокращения расходов и подъема налогов на общую сумму порядка 60 млрд евро в 2025 году, рассчитывая уменьшить дефицит бюджета до 5% ВВП с 6,1% ВВП в текущем году.

Повышение налогов будет временным – на один или два года и коснется только компаний с годовой выручкой от 1 млрд евро, заявил премьер-министр страны Мишель Барнье на телеканале France 2. Таким образом, оно затронет порядка 300 крупнейших компаний страны, отметил он.

В случае частных лиц повышение налогов коснется лишь самых состоятельных, с годовым доходом на семейную пару в 500 тыс. и выше, сказал Барнье. Это позволит привлечь в бюджет порядка 2 млрд евро за год, добавил он.

В общей сложности повышение налогов для крупных компаний и частных лиц позволит привлечь в бюджет около 20 млрд евро, полагают в правительстве.

Власти Франции планируют добиться существенной бюджетной экономии за счет сокращения в следующем году расходов различных министерств, местных органов власти и бюджета программы социального обеспечения.