Орбиту МКС подняли почти на 3 км

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Грузовой корабль "Прогресс МС-28" скорректировал орбиту Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.

"Средняя высота орбиты станции повысилась на 2,9 км и составила 419 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двигатели грузового корабля "Прогресс МС-28", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включились в 11:44 по московскому времени.

"По предварительным данным Центра управления полётами Центрального научно-исследовательского института машиностроения, (двигатели) проработали 1207,62 секунды, выдав импульс величиной 1,66 м/с", - сообщили в "Роскосмосе".