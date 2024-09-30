NASA и "Роскосмос" пока не утвердили план свода МКС с орбиты

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Соглашение между "Роскосмосом" и NASA по своду Международной космической станции (МКС) с орбиты после завершения ее эксплуатации еще не заключено, переговоры продолжаются, говорится в отчете генерального инспектора NASA.

"NASA ожидало, что "Роскосмос" летом 2023 года присоединится к плану агентства по своду МКС с орбиты, который предусматривает продолжение партнерства до 2030 года. Однако по состоянию на июнь 2024 года переговоры продолжаются, и соглашение еще не заключено", - говорится в документе, опубликованном на сайте американского космического агентства.

По данным отчета, специалисты NASA уверены, что "Роскосмос" сможет продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2030 года. "Вопрос об обязательствах России на период после 2028 года еще не решен, учитывая, что переговоры о продлении запланированы не ранее 2025 или 2026 годов", - сообщается в документе.

"NASA и "Роскосмос" сосредоточены на технических требованиях к контролируемому сходу с орбиты, и по мере определения этих требований последующие роли и обязанности двух партнеров будут определены и в конечном итоге скоординированы посредством официального соглашения", - подчеркивается в отчете.

Из документа следует, что ранее разработанный "Роскосмосом" и NASA план схода с орбиты МКС, основанный на работе трех российских кораблей "Прогресс", не подходит для контролируемого схода станции. По их данным российские корабли "не могут обеспечить такой контроль во время схода с орбиты, как корабль, который специально создан для этого".

"NASA представило новый план, предусматривающий использование еще не разработанного американского аппарата для схода с орбиты, который будет взаимодействовать с двумя российскими космическими аппаратами "Прогресс" для начала и завершения схода с орбиты МКС, начиная с 2029 года и заканчивая 2031 годом", - говорится в сообщении.

2 октября 2023 года гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что участие России в проекте МКС после 2028 года будет определяться техсостоянием станции. По его словам, в случае решения о прекращении проекта, страны-участницы проведут корректный свод МКС с орбиты.

30 июня глава госкорпорации заявил, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030 года.

25 апреля "Роскосмос" проинформировал партнеров о продлении участия РФ в проекте МКС до 2028 года.