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Израильские военные заявили о ликвидации главы коммуникационных сетей "Хезболлы"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля удалось уничтожить в Ливане Мухаммада Рашида Сакафи, который отвечал за системы связи в движении "Хезболла", сообщает в пятницу The Jerusalem Post.

Об этом стало известно после того, как накануне израильская авиация на основании разведданных нанесла удар по штабу разведки "Хезболлы" в Бейруте.

The Jerusalem Post напоминает, что Сакафи был ответственен за коммуникационные сети "Хезболлы" с 2000 года, был близок к высшему руководству движения. Его задачей являлось обеспечение непрерывной связи между всеми подразделениями "Хезболлы", как при обычных условиях, так и в экстренных ситуациях.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль продолжает активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

Во вторник Корпус стражей Исламской революции Ирана запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Хроника 07 октября 2023 года – 04 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Иран Ливан Хезболла
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