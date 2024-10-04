Израильские военные заявили о ликвидации главы коммуникационных сетей "Хезболлы"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля удалось уничтожить в Ливане Мухаммада Рашида Сакафи, который отвечал за системы связи в движении "Хезболла", сообщает в пятницу The Jerusalem Post.

Об этом стало известно после того, как накануне израильская авиация на основании разведданных нанесла удар по штабу разведки "Хезболлы" в Бейруте.

The Jerusalem Post напоминает, что Сакафи был ответственен за коммуникационные сети "Хезболлы" с 2000 года, был близок к высшему руководству движения. Его задачей являлось обеспечение непрерывной связи между всеми подразделениями "Хезболлы", как при обычных условиях, так и в экстренных ситуациях.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль продолжает активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

Во вторник Корпус стражей Исламской революции Ирана запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.