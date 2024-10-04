Израиль заявил о гибели более 250 членов "Хезболлы" с начала операций в Ливане

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - За четыре дня рейдов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане были ликвидированы более 250 боевиков "Хезболлы", в том числе около 20 командиров. Об этом сообщили в пятницу в израильском военном командовании.

"На данный момент примерно 250 террористов были ликвидированы как с воздуха, так и сухопутными силами. Также армия нанесла удары по более 2 тыс. целям, в том числе по террористам, террористической инфраструктуре, военным зданиям, складам оружия и ракетным установкам", - говорится в сообщении в телеграм-канале армии.

Отмечается, что в ходе "ограниченных, локализованных, точечных рейдов" были ликвидированы пять командиров батальонов, десять командиров рот и шесть командиров взводов.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру ливанского движения "Хезболла". Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.