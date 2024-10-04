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Американская ракета Vulcan стартовала в тестовый полет на орбиту

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель Vulcan тяжелого класса в пятницу стартовала на орбиту в рамках тестового полета, сообщила компания-разработчик United Launch Alliance (ULA).

Это второй сертификационный запуск ракеты, который требуется для начала ее использования Космическими силами США.

Ракета несет инертную полезную нагрузку, имитирующую космический аппарат.

Запуск был осуществлен с 41-й стартовой площадки американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 07:25 по времени Восточного побережья США (в 14:25 по Москве). Примерно через 34 минуты вторая ступень должна выйти на орбиту. Отделение полезной нагрузки не предусмотрено.

Первый тестовый полет ракеты состоялся в январе. Она успешно вывела на орбиту лунный посадочный модуль Peregrine американской компании Astrobotic Technologies. Однако из-за отказа двигательной системы и утечки топлива посадка на Луну сорвалась. Модуль Peregrine вошел в плотные слои атмосферы Земли и сгорел над Тихим океаном.

Новая американская тяжелая ракеты Vulcan с разгонным блоком Centaur компании ULA пришла на смену американским носителям Delta IV и Atlas V. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту 27,2 тонны полезной нагрузки.

Компания ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

США Vulcan United Launch Alliance ULA
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