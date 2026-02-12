Поиск

Американская ракета Vulcan стартовала с аппаратами слежения за иностранными спутниками

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель тяжелого класса Vulcan (VC4S) в четверг стартовала на орбиту с двумя спутниками для слежения за орбитальной обстановкой GSSAP 7 и GSSAP 8 в интересах Минобороны США. Об этом сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск ракеты в рамках миссии USSF-87 был осуществлен c 41-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 04:22 по времени Восточного побережья США (в 12:22 по Москве).

Спутники будут выведены на геосинхронную орбиту высотой примерно 36 тыс. км. Они являются частью секретной программы Космических сил США по геосинхронной космической ситуационной осведомленности (Geosynchronous Space Situational Awareness Program - GSSAP). Ее цель – наблюдение за космическими аппаратами других стран.

Спутники Пентагона пополнят создаваемую для этого американскую орбитальную группировку. Первые два аппарата GSSAP были запущены в 2014 году, вторая пара – в 2016 году и третья – в 2022 году. Вся информация об операциях аппаратов засекречена.

Двухступенчатая ракета-носитель Vulcan (в версии Vulcan Centaur с 4-мя боковыми ускорителями) рассчитана на выведение на низкую околоземную орбиту до 24,2 тонн полезной нагрузки. Она создана компанией ULA (совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin), которая осуществляет запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

США Vulcan United Launch Alliance ULA Boeing Lockheed Martin
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Таиланде хотят вдвое сократить срок безвизового пребывания для туристов из РФ

Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки пяти украинских ракет "Фламинго"

Почти 900 тыс. домохозяйств во Франции остались без света из-за шторма

Спикер парламента Киргизии подал в отставку

Что случилось этой ночью: четверг, 12 февраля

Торговое соглашение между США и Китаем может быть продлено еще на год

 Торговое соглашение между США и Китаем может быть продлено еще на год

Министры обороны стран НАТО в четверг встретятся в Брюсселе

 Министры обороны стран НАТО в четверг встретятся в Брюсселе

Трамп на встрече с Нетаньяху настоял на продолжении переговоров с Ираном

Дроны мексиканского наркокартеля нарушили воздушное пространство США
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 38 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 272 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8388 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });