Американская ракета Vulcan стартовала с аппаратами слежения за иностранными спутниками

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель тяжелого класса Vulcan (VC4S) в четверг стартовала на орбиту с двумя спутниками для слежения за орбитальной обстановкой GSSAP 7 и GSSAP 8 в интересах Минобороны США. Об этом сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск ракеты в рамках миссии USSF-87 был осуществлен c 41-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 04:22 по времени Восточного побережья США (в 12:22 по Москве).

Спутники будут выведены на геосинхронную орбиту высотой примерно 36 тыс. км. Они являются частью секретной программы Космических сил США по геосинхронной космической ситуационной осведомленности (Geosynchronous Space Situational Awareness Program - GSSAP). Ее цель – наблюдение за космическими аппаратами других стран.

Спутники Пентагона пополнят создаваемую для этого американскую орбитальную группировку. Первые два аппарата GSSAP были запущены в 2014 году, вторая пара – в 2016 году и третья – в 2022 году. Вся информация об операциях аппаратов засекречена.

Двухступенчатая ракета-носитель Vulcan (в версии Vulcan Centaur с 4-мя боковыми ускорителями) рассчитана на выведение на низкую околоземную орбиту до 24,2 тонн полезной нагрузки. Она создана компанией ULA (совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin), которая осуществляет запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.