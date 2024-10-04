США за неделю вывезли из Ливана 350 человек

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Около 350 американских граждан и обладателей вида на жительство в США покинули Ливан за прошедшую неделю на организованных Вашингтоном рейсах, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на Госдеп.

"По данным Госдепа, на этой неделе Ливан покинули около 350 американских граждан, владельцев грин-карт и членов их семей на рейсах, нанятых США", - информирует агентство.

AP отмечает, что последний из этих самолетов приземлился рано утром в пятницу во Франкфурте. Борт был рассчитан на перевозку 300 пассажиров, но в самолете находились только 97 человек.

Накануне представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США продолжат организовывать такие рейсы, пока ситуация с безопасностью в Ливане остается тяжелой.

За прошедшую неделю более 6 тыс. американских граждан обратились в посольство США в Бейруте за информацией о выезде из страны.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру ливанского движения "Хезболла". Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.