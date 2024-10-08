Турция эвакуирует 2 тыс. своих граждан из Ливана

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Власти Турции отправят в Ливан два военных корабля для эвакуации двух тысяч турецких граждан на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, сообщил во вторник представитель МИД Турции Онджю Кечели в соцсети.

"Эвакуация наших граждан, подавших заявление на выезд из Ливана, состоится завтра", - говорится в сообщении.

Кроме того, турецкие ВМС доставят в Ливан гуманитарную помощь.

Корабли во вторник выйдут из порта Мерсин на юге Турции и придут в Бейрут в среду. Отмечается, что в случае необходимости Турция продолжит эвакуацию в последующие дни.

В настоящий момент в Ливане находятся около 14 тыс. граждан Турции, передает телеканал BFM TV.