Рост числа рабочих мест в США в сентябре был максимальным за шесть месяцев

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на максимальные за полгода 254 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны.

Согласно пересмотренным данным, в августе число рабочих мест выросло на 159 тыс., а не на 142 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в Штатах в прошлом месяце снизилась до минимальных за три месяца 4,1% с августовских 4,2%.

Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост числа рабочих мест в сентябре на 150 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4,2%.

Количество рабочих мест в частном секторе в сентябре увеличилось на максимальные за шесть месяцев 223 тыс., в государственном - на 31 тыс.

Рост в строительном секторе составил 25 тыс., в здравоохранении - 45 тыс., в социальной сфере - 27 тыс., в общественном питании - 69 тыс. В обрабатывающей, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, в оптовой и розничной торговле, в транспортном и логистическом секторах, а также в сфере финансовых, профессиональных и деловых услуг, в информационном бизнесе изменения были незначительными.

Среднемесячные темпы роста количества рабочих мест в американской экономике за 12 месяцев до августа 2024 года включительно составили 203 тыс. Минтруда США пересмотрело с повышением данные о рабочих местах не только за август, но и за июль (на 55 тыс.). С учетом пересмотра общий рост числа рабочих мест за эти два месяца был на 72 тыс. выше, чем сообщалось ранее.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в сентябре увеличилась на 0,4% относительно предыдущего месяца и достигла $35,36. В августе, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 0,5% в помесячном выражении (ранее сообщалось о повышении на 0,4%).

Рост средней почасовой оплаты труда в годовом выражении в прошлом месяце ускорился до максимальных за четыре месяца 4% с августовских 3,8%.

Средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре уменьшилась до 34,2 часа с 34,3 часа месяцем ранее.

Доля участия населения в рабочей силе осталась на уровне 62,7%.