В Боснии и Герцеговине из-за наводнений погибли 14 человек
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Не менее 14 человек погибли на юге Боснии и Герцеговины из-за вызванных ливнями наводнений, сообщает Associated Press.
По данным спасательных служб, несколько человек числятся пропавшими без вести. Идут поисковые операции.
Непогода привела к повреждениям автомобильных и железных дорог, отключению мобильной связи, при этом стационарные телефоны работают. Жители городов Ябланица и Киселяк остались без электричества.
Главные дороги, соединяющие Сараево с Адриатическим побережьем и проходящие через Ябланицу, разрушены из-за оползней. Потоки воды смывают машины и домашних животных.
Власти призвали жителей переместиться на верхние этажи зданий, чтобы не пострадать от наводнений.
Ливни и сильный ветер также наблюдаются в Хорватии и Черногории.