В Боснии и Герцеговине из-за наводнений погибли 14 человек

Фото: Samr Jordamovc/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Не менее 14 человек погибли на юге Боснии и Герцеговины из-за вызванных ливнями наводнений, сообщает Associated Press.

По данным спасательных служб, несколько человек числятся пропавшими без вести. Идут поисковые операции.

Непогода привела к повреждениям автомобильных и железных дорог, отключению мобильной связи, при этом стационарные телефоны работают. Жители городов Ябланица и Киселяк остались без электричества.

Главные дороги, соединяющие Сараево с Адриатическим побережьем и проходящие через Ябланицу, разрушены из-за оползней. Потоки воды смывают машины и домашних животных.

Власти призвали жителей переместиться на верхние этажи зданий, чтобы не пострадать от наводнений.

Ливни и сильный ветер также наблюдаются в Хорватии и Черногории.