Число жертв наводнения в Боснии выросло до 16

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают разбор завалов и поисковые работы в Боснии и Герцеговине, где в результате наводнения и схода селей погибли не менее 16 человек.

Десятки человек получили травмы. Не менее 10 числятся пропавшими без вести.

Как сообщает Associated Press, обильные осадки выпали в районе населенных пунктов Ябланица и Коньиц. Подтопления начались неожиданно, многие жители спали, когда в их дома начала поступать вода.

Наводнением в некоторых районах размыло дороги, уничтожило мосты. В результате схода селей целые деревни были погребены под слоем грунта. В пик наводнения у некоторых домов были видны только крыши.

Кроме того, потоками воды были снесены линии электропередач и связи.

Главные дороги, соединяющие Сараево с Адриатическим побережьем и проходящие через Ябланицу, разрушены из-за оползней.