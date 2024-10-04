США до конца года создадут на орбите группировку из 100 спутников-шпионов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Национальное управление военно-космической разведки США (NRO) планирует до конца года развернуть на орбите группировку из сотни разведывательных спутников, сообщил директор управления Кристофер Сколезе.

"С июня прошлого года по декабрь этого года мы, вероятно, запустим 100 спутников. Таким образом, мы переходим от демонстрационной фазы к эксплуатационной фазе, где мы действительно сможем начать тестирование всего этого в более оперативном режиме", - сказал он, выступая на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

Некоторые из этих 100 аппаратов принадлежат новой сети спутников, которая будет собирать информацию для Пентагона и разведывательного сообщества. Первая партия рабочих спутников агентства в этой группировке была запущена в мае, и с тех пор агентство запустило еще две партии. По словам официальных лиц, NRO в прошлом году запустило тестовые аппараты группировки, но в этом году спутники начнут использоваться для миссий в реальном времени.

Увеличение количества спутников для сбора разведданных позволит США постоянно держать под контролем определенную точку на Земле, сказал Сколезе. "Теперь вы не сможете спрятаться, потому что за вами постоянно наблюдают", - отметил он.

Ранее представители NRO сообщали, что стремятся в четыре раза увеличить количество космических аппаратов на орбите. По их данным, в сочетании с новыми технологиями на спутниках это обеспечит десятикратное увеличение объема сбора разведывательной информации. Меньшие по размеру и более многочисленные спутники позволят гораздо чаще отслеживать критически важные районы, что приведет к более быстрому получению разведывательной информации, указали в ведомстве.

NRO продолжит запускать новые спутники на различные орбиты для этой группировки до 2028 года, намерено в конечном итоге вчетверо увеличить количество аппаратов в течение следующего десятилетия.