Ракета SpaceX вывела на орбиту группу разведывательных спутников США

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 вывела на орбиту группу разведывательных спутников Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компании-разработчик носителя SpaceX.

Ракету запустили со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 05:19 во времени Тихоокеанского побережья США (в 16:19 по Москве). Примерно через час спутники вышли на орбиту.

В рамках миссии NROL-149 на орбиту была выведена шестая за год партия мини-спутников оптико-электронной разведки. Детальные сведения о предназначении мини-спутников и их количестве строго засекречены.

Ранее представители NRO сообщали, что стремятся в четыре раза увеличить количество своих космических аппаратов на орбите. По их данным, это в сочетании с новыми технологиями на спутниках обеспечит десятикратное увеличение объема сбора разведывательной информации. Меньшие по размеру и более многочисленные спутники позволят гораздо чаще отслеживать критически важные районы, что приведет к более быстрому получению разведывательной информации, указали в ведомстве.

Спутники созданы в рамках контракта на сумму $1,8 млрд, заключенного NRO в 2021 году с компаниями SpaceX и Northrop Grumman.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.