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Великобритания выделит почти $30 млрд на создание площадок по улавливанию CO2

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Власти Великобритании планируют выделить 21,7 млрд фунтов стерлингов ($28,4 млрд) в течение 25 лет на создание площадок по улавливанию и хранению углекислого газа после того, как в стране на этой неделе закрылась последняя угольная электростанция.

"Правительство подтверждает финансирование запуска первых в Великобритании объектов по улавливанию CO2, которые должны создать тысячи новых квалифицированных рабочих мест, стимулировать миллиарды частных инвестиций и поддержать ускорение перехода к "чистому нулю" (выбросов - ИФ)", - говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

Две площадки будут расположены в районах Тиссайд (северо-восток страны) и Мерсисайд (северо-запад). Они будут способствовать росту промышленных центров в этих регионах и создадут напрямую 4 тыс. рабочих мест и еще около 50 тыс. косвенно, одновременно снабжая энергией остальную часть страны.

Проекты по улавливанию выбросов могут привлечь порядка 8 млрд фунтов стерлингов ($10,5 млрд) частных инвестиций, отмечается в сообщении.

При этом они помогут сократить выбросы CO2 более чем на 8,5 млн тонн в год, что эквивалентно удалению с дорог около 4 млн автомобилей.

Великобритания
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