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Великобритания снизила выбросы парниковых газов на 4% в 2024 году

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Выбросы парниковых газов в Великобритании в 2024 году сократились на 4% до 371 млн тонн эквивалента углекислого газа по сравнению с 385 млн тонн в 2023 году, по предварительным данным министерства энергетической безопасности.

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Наибольшее снижение было зафиксировано в секторе электроэнергетики, где выбросы упали на 15% из-за роста импорта электричества, увеличения генерации из возобновляемых источников (ВИЭ) и закрытия последней угольной электростанции страны. Великобритания стала первой страной в G7, которая прекратила использовать уголь для выработки электричества.

Выбросы промышленного сектора уменьшились на 9%, что, по данным ведомства, в значительной степени обусловлено закрытием доменных печей в черной металлургии и снижением использования угля во всем секторе. Крупнейший сталелитейный завод Великобритании в Порт-Толботе в Уэльсе прекратил производство в сентябре после более чем 100 лет работы.

Выбросы в транспортном секторе сократились на 2% из-за снижения использования дизельного топлива. Дорожный транспорт является крупнейшим источником эмиссии парниковых газов в стране с долей около 30%.

Великобритания поставила себе цель достичь нулевых выбросов к 2050 году, что потребует огромного наращивания ВИЭ и перехода на более чистые электромобили. С 1990-х годов эмиссия парниковых газов в стране сократилась примерно на 54%.

Великобритания
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