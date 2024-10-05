"День тишины" наступил в Казахстане перед референдумом по вопросу строительства АЭС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане в субботу наступил "день тишины" перед днем голосования на республиканском референдуме по вопросу строительства АЭС.

В этот день, а также в день проведения референдума запрещается агитация.

В Казахстане в воскресенье пройдет республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции. Соответствующий указ был подписан президентом страны Касым-Жомартом Токаевым 2 сентября.

Для голосования откроются более 10,3 тыс. участков, в том числе свыше 70 за рубежом.

Население Казахстана превышает 20 млн человек, правом голоса обладают более 12,2 млн граждан.

Дискуссии о строительстве АЭС в Казахстане ведутся не один год. В разных городах страны проводились общественные слушания по данному вопросу. Специалисты атомной отрасли и часть населения поддерживают, но есть и противники строительства АЭС, в их числе общественные деятели, экоактивисты.

В качестве наиболее предпочтительного района размещения станции ранее была выбрана территория села Улкен Алматинской области.