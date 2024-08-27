Правительство Казахстана инициирует референдум о строительстве АЭС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана приняло постановление об инициировании республиканского референдума по вопросу строительства атомной электростанции в стране, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Чиновники поддержали документ единогласно.

Проведения референдума требует общественность. Специалисты атомной отрасли и население, в основном, поддерживают идею строительства АЭС, но ряд общественных деятелей и экоактивистов выступают против.

По итогам ранее проведенных исследований была выбрана территория села Улкен Алматинской области в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС. Для охлаждения станции будет использоваться вода озера Балхаш. Некоторые эксперты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. По их мнению, если озеро Балхаш начнет мелеть, воды будет недостаточно для строительства там АЭС с реактором большой мощности.

Казахстан рассматривает технологии реакторов большой мощности четырех поставщиков - это технологии Франции, Китая, России и Южной Кореи.

Проект по строительству АЭС в Казахстане планируется реализовать международным пулом инвесторов. По данным Минэнерго страны, работы могут занять до 10 лет, стоимость одного энергоблока в среднем составляет $5 млрд.