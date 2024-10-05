Поиск

Путин в поздравлении Рахмону упомянул о встрече с ним в Москве в ближайшие дни

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сайт президента Таджикистана опубликовал поздравление президента России Владимира Путина, которое было отправлено по случаю дня рождения Эмомали Рахмона - в телеграмме говорится о встрече, которая должна состояться в ближайшие дни в Москве.

"В преддверии нашей встречи в ближайшие дни в Москве шлю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности", - говорится в опубликованном тексте поздравления.

В поздравлении также говорится, что в России ценят последовательные усилия президента Таджикистана, направленные на дальнейшее упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между двумя странами, а также на продвижение взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

Таджикистан Эмомали Рахмон Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 5 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль в течение ночи продолжал массированные атаки на столицу Ливана

Харрис обсудила ситуацию на Ближнем Востоке с лидерами мусульманской и арабской общин США

Харрис обсудила ситуацию на Ближнем Востоке с лидерами мусульманской и арабской общин США

Что произошло за день: пятница, 4 октября

Число нефтегазовых буровых в мире в сентябре достигло максимума за полгода

Во Франции правительству Мишеля Барнье выдвинули вотум недоверия

Премьер-министр Франции считает высоким риск финансового кризиса в стране

Обострение палестино-израильского конфликта

В КСИР пригрозили ударами по энергетике Израиля при совершении им "ошибки"

В Боснии и Герцеговине из-за наводнений погибли 14 человек

В Боснии и Герцеговине из-за наводнений погибли 14 человек

Предложение ЕК о пошлинах на ввоз электромобилей КНР получило поддержку стран ЕС

Предложение ЕК о пошлинах на ввоз электромобилей КНР получило поддержку стран ЕС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });