Путин в поздравлении Рахмону упомянул о встрече с ним в Москве в ближайшие дни

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сайт президента Таджикистана опубликовал поздравление президента России Владимира Путина, которое было отправлено по случаю дня рождения Эмомали Рахмона - в телеграмме говорится о встрече, которая должна состояться в ближайшие дни в Москве.

"В преддверии нашей встречи в ближайшие дни в Москве шлю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности", - говорится в опубликованном тексте поздравления.

В поздравлении также говорится, что в России ценят последовательные усилия президента Таджикистана, направленные на дальнейшее упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между двумя странами, а также на продвижение взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.