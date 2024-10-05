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Макрон высказался за прекращение поставок Израилю оружия для боев в Газе

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Странам следует воздержаться от передачи Израилю тех видов оружия, которые применяются для ведения боевых действий в секторе Газа, заявил в субботу президент Франции Эммануэль Макрон.

"Полагаю, что сегодня приоритет - это возвращение к поискам политического решения конфликта. Нужно прекратить поставлять оружие, необходимое для боев в Газе", - заявил он в эфире радиостанции France Inter.

При этом Макрон пояснил, что Париж такое оружие и так не поставляет Израилю.

Хроника 07 октября 2023 года – 05 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа Франция Эммануэль Макрон
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