Нетаньяху осудил призыв Макрона прекратить поставки Израилю оружия для боев в Газе

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, призвавшего воздержаться от передачи Израилю оружия, которое применяется в боях в секторе Газа, сообщает The Times of Israel.

"В то время как Израиль борется с силами варварства, возглавляемыми Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Тем не менее, президент Макрон и другие западные лидеры призывают к введению эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им", - заявил Нетаньяху.

Нетаньяху добавил, что с поставками оружия западными странами или без них, "Израиль все равно победит".

"Будьте уверены, Израиль будет сражаться до тех пор, пока битва не будет выиграна - ради нас самих и ради мира и безопасности во всем мире", - подчеркнул израильский премьер.

Ранее в субботу Макрон заявил, что странам следует воздержаться от передачи Израилю тех видов оружия, которые применяются для ведения боевых действий в секторе Газа.

Французский президент добавил, что Париж такое оружие Израилю не поставляет.

В сентябре власти Великобритании объявили о решении приостановить экспорт некоторых видов оружия в Израиль из-за опасений, что оно может использоваться с нарушением международных правовых норм.

Решение коснется примерно 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль. При этом приостановка коснется тех видов вооружений, которые, по мнению Лондона, используются во время операций в секторе Газа.

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Джонатан Рейнольдс пояснил, что список товаров, экспорт которых решено приостановить, включает запчасти для истребителей, вертолетов и БПЛА.

По словам главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, данное решение не означает, что королевство считает Израиль виновным в нарушении каких-либо норм международного права. Кроме того, британское правительство оставляет за собой право в будущем снять вводимые ограничения.

"Приостановление действия лицензий не отменяет неизменную поддержку Соединенным Королевством безопасности Израиля (...) и права Израиля на самооборону", - говорилось в сообщении британского кабмина.