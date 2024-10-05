Депутаты парламента Азербайджана призвали главу МИД денонсировать ряд соглашений с США

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Группа депутатов Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в составе 43 парламентариев обратилась к министру иностранных дел республики Джейхуну Байрамову с призывом пересмотреть отношения с США и денонсировать ряд соглашений.

"США, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, никогда не осознавали свою ответственность и вместе с Францией стремились к тому, чтобы азербайджанские земли оставались под армянской оккупацией. На глазах у США на ранее оккупированных территориях было разрушено, осквернено культурное наследие азербайджанского народа, мечети, исторические памятники, целые города и села были стерты с лица земли. США никогда не осуждали эти варварские действия Армении", - говорится в заявлении парламентариев.

По их словам, в ответ на ответственное и сдержанное поведение Азербайджана, США вели себя неконструктивно с первого дня восстановления независимости страны.

"Отмечая решимость азербайджанской стороны продолжать двусторонние отношения, мы хотели бы подчеркнуть, что это невозможно только усилиями одной стороны. (...) Мы напоминаем конгрессменам, призывающим Госдеп оказать давление на Азербайджан и его президента, что в частности события, произошедшие после 2020 года, еще раз показали, что Азербайджан никогда не поддавался какому-либо давлению, клевете, и никакой домысел, никакая угроза не могут даже в малейшей степени повлиять на его волю", - подчеркивается в документе.

В связи с этим парламентарии просят главу МИД Азербайджана пересмотреть отношения с Вашингтоном. Так, депутаты призывают прекратить действие соглашений между Азербайджаном и США, в частности совместного заявления "О будущих военных и оборонных отношениях между Азербайджанской Республикой и США", подписанного в 1997 году, и соглашения "О приобретении оборудования и взаимных услугах между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки", подписанного в 2013 году. Кроме того, депутаты настаивают на прекращении переговоров по согласованию новых соглашений и продлению действующих; завершении всех проектов, осуществляемых в Азербайджане Агентством США по международному развитию (USAID) и американскими неправительственными организациями, а также прекращение деятельности USAID в Азербайджане.