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В Баку заявили, что Армении стоит выбрать между нормализацией и конфронтацией

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Баку призвал Армению сделать выбор между завершением процесса нормализации и продолжением конфронтации на всех уровнях, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Азербайджан призывает Армению отказаться от любых провокационных шагов и продемонстрировать политическую волю и ответственность для устранения остающихся препятствий на пути доведения процесса нормализации до его логического завершения, в первую очередь путем внесения поправок в положения своей конституции и другие законодательные акты, содержащие территориальные претензии к Азербайджану", - подчеркнули в министерстве.

Там отметили, что армянская сторона должна сделать выбор: либо двигаться по пути завершения процесса нормализации, либо продолжать конфронтацию по всем направлениям.

"Азербайджан со своей стороны привержен начатому им процессу нормализации и продолжает последовательно продвигаться вперед с чувством политической мудрости и ответственности", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Азербайджан Армения Баку
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