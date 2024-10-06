Более десяти человек погибли в результате авиаудара по мечети в секторе Газа

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Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля нанесли удар по мечети в городе Дейр-эль-Балахе в секторе Газа, в результате, по предварительным данным, погибли 13 человек, сообщается в телеграм-канале "Исламского сопротивления".

Поиск пострадавших и погибших продолжится, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в мечети укрывались перемещенные лица. Удар совпал по времени с атакой на школу Ибн Рушда в Зувейде, где также прятались беженцы.

Корреспондент телеканала "Аль-Маядин" сообщил из Газы, что за последние несколько часов Израиль совершил на север анклава более 60 воздушных налетов, жертвами которых стали 30 человек, около 150 получили ранения или числятся пропавшими без вести.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что удар по школе и мечети был нанесен в связи с тем, что эти здания служили командно-диспетчерскими центрами, которые "использовались террористами ХАМАС для планирования и осуществления террористических актов".