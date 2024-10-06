Поиск

Более десяти человек погибли в результате авиаудара по мечети в секторе Газа

Более десяти человек погибли в результате авиаудара по мечети в секторе Газа
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля нанесли удар по мечети в городе Дейр-эль-Балахе в секторе Газа, в результате, по предварительным данным, погибли 13 человек, сообщается в телеграм-канале "Исламского сопротивления".

Поиск пострадавших и погибших продолжится, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в мечети укрывались перемещенные лица. Удар совпал по времени с атакой на школу Ибн Рушда в Зувейде, где также прятались беженцы.

Корреспондент телеканала "Аль-Маядин" сообщил из Газы, что за последние несколько часов Израиль совершил на север анклава более 60 воздушных налетов, жертвами которых стали 30 человек, около 150 получили ранения или числятся пропавшими без вести.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что удар по школе и мечети был нанесен в связи с тем, что эти здания служили командно-диспетчерскими центрами, которые "использовались террористами ХАМАС для планирования и осуществления террористических актов".

Обострение палестино-израильского конфликта

22
Дым после израильского авиаудара по сектору ГазаИзраильские танки направляются к границе сектора ГазаПоследствия авиаударов Израиля в ГазеЖители израильского Ашкелона укрываются во время ракетного обстрелаАртиллерийский обстрел сектора Газа израильскими военнослужащимиЭвакуация жителей приграничного с Газой города СдеротПохороны в Тель-АвивеИзраильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора ГазаЭвакуация жителей северных районов сектора ГазаТела погибших в результате обстрелов в секторе ГазаНа месте проведения фестиваля электронной музыки, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАСРакетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 06 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Израиль ЦАХАЛ Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль в ночь на воскресенье продолжил бомбардировку пригородов Бейрута

Израиль признал поражение двух авиабаз иранскими ракетами 1 октября

Посол РФ в США Антонов завершает командировку в Вашингтоне

Что произошло за день: суббота, 5 октября

В результате израильских ударов в Ливане в субботу погибли 25 человек

МИД Ирана заявил о готовности страны к более жестким мерам в ответ на действия Израиля

Число жертв наводнения в Боснии выросло до 16

Число жертв наводнения в Боснии выросло до 16
Обострение палестино-израильского конфликта

Макрон высказался за прекращение поставок Израилю оружия для боев в Газе

Польша начнет строить укрепления на границе с Белоруссией и РФ до конца года

Спецслужбы США предупредили о возможных беспорядках в годовщину атаки ХАМАС на Израиль

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });