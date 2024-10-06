Более 20 человек погибли и 90 ранены после ударов Израиля по мечети и школе в Газе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В результате ударов ВВС Израиля по мечети в Дейр-эль-Балахе и школе в Зувейде, где укрывались перемещенные лица, погибли 24 человека, 93 получили ранения, говорится в заявлении властей сектора Газа, распространенном арабскими СМИ.

Число жертв бомбардировки мечети достигло 21 человека, всего с рассвета в воскресенье в секторе Газа погибли не менее 80 человек, более 30 из них - на севере, говорится в заявлении.

"Эти жестокие массовые убийства последовали за серией нападений оккупационной армии, которая за последние 48 часов разбомбила 27 домов, школ и центров временного размещения в различных районах сектора Газа", - сообщили в анклаве.

Местные власти осудили "продолжающуюся жестокую резню гражданских лиц, детей и женщин" и призвали мировое сообщество присоединиться к осуждению.

"Мы возлагаем на израильскую оккупацию и администрацию США всю ответственность за продолжающийся геноцид и массовые убийства мирных жителей в секторе Газа", - подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось о 13 погибших.