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Явка на референдуме в Казахстане по вопросу строительства АЭС к полудню превысила 39%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане по состоянию на 12:00 воскресенья явка граждан на референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) составила 39,23% от списочного состава, сообщил член Центризбиркома Шавкат Утемисов.

"Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областными, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12 часов 6 октября 2024 года избирательные бюллетени получили 4 млн 804 тыс. 102 человека или 39,23% от общего количества избирателей, включенных в списки", - сказал он на брифинге в Астане.

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В Казахстане в воскресенье проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. Казахстанцы отвечают на единственный вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Референдум будет признан состоявшимся, если участие в голосовании примут более 50% включенных в списки граждан. Положительное решение по вопросу строительства АЭС будет принято, если более половины проголосовавших ответят утвердительно.

Казахстан АЭС
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