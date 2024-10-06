Явка на референдуме в Казахстане по вопросу строительства АЭС к полудню превысила 39%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане по состоянию на 12:00 воскресенья явка граждан на референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) составила 39,23% от списочного состава, сообщил член Центризбиркома Шавкат Утемисов.

"Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областными, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12 часов 6 октября 2024 года избирательные бюллетени получили 4 млн 804 тыс. 102 человека или 39,23% от общего количества избирателей, включенных в списки", - сказал он на брифинге в Астане.

В Казахстане в воскресенье проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. Казахстанцы отвечают на единственный вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Референдум будет признан состоявшимся, если участие в голосовании примут более 50% включенных в списки граждан. Положительное решение по вопросу строительства АЭС будет принято, если более половины проголосовавших ответят утвердительно.