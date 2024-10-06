Токаев сказала, что строить АЭС в Казахстане при поддержке этой идеи должен консорциум

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что если граждане страны поддержат идею строительства атомной электростанции (АЭС), то работы должен выполнять международный консорциум компаний, имеющих самые передовые технологии.

"Это непростой вопрос. Правительство должно заняться анализом, провести переговоры. Но мое личное видение состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Ну а дальше, как говорится, жизнь покажет", - сказал Токаев на участке для голосования, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В Казахстане в воскресенье проходит республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС). Казахстанцы отвечают на единственный вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Референдум будет признан состоявшимся, если участие в голосовании примут более 50% включенных в списки граждан. Положительное решение по вопросу строительства АЭС будет принято, если более половины проголосовавших ответят утвердительно.

К 10 часам утра местного времени явка на референдуме составила 17,79%, сообщил секретарь Центризбиркома Мухтар Ерман.