Поиск

В генштабе ЦАХАЛ заявили о значительных успехах в секторе Газа и Ливане

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние месяцы нанесла поражение группировке ХАМАС и уничтожила все руководство ливанского шиитского движения "Хезболла", заявил в воскресенье начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

"Прошел год. Мы одержали победу над военным крылом ХАМАС, и мы продолжаем бороться с террористическими возможностями этой организации. Мы нанесли серьезный удар по "Хезболле", которая потеряла все свое высокопоставленное руководство", - сказал он.

Халеви отметил, что израильские военные не намерены останавливаться.

"Мы придерживаемся наступательного, тактического и проактивного подхода по всем фронтам", - добавил начальник израильского генштаба.

Он также указал, что еще предстоит преодолеть "много вызовов", чтобы достичь всех целей военной операции, в частности, освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе достигло 41 тыс. 870, раненых - 97 тыс. 166. Однако Минздрав анклава в этой статистике не делает различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.

Израиль ЦАХАЛ секторе Газа ХАМАС Ливан Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер Словакии пообещал не допустить членства Украины в НАТО

Что произошло за день: воскресенье, 6 октября

Предварительные итоги референдума по строительству АЭС в Казахстане огласят 7 октября

Предварительные итоги референдума по строительству АЭС в Казахстане огласят 7 октября

"Хезболла" атаковала беспилотниками израильскую военную базу возле Хайфы

Президент Израиля предложил создать на Ближнем Востоке аналог НАТО против радикализма

Президент Израиля предложил создать на Ближнем Востоке аналог НАТО против радикализма

Женщина убита в результате стрельбы на юге Израиля

Израиль нанес удар по провинции Хомс в Сирии

Явка на референдуме в Казахстане превысила 57,6%

Обострение палестино-израильского конфликта

Шольц отметил ухудшение ситуации на Ближнем Востоке в годовщину атаки ХАМАС на Израиль

У Ирана есть несколько сценариев действий на случай прямой конфронтации с Израилем

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });