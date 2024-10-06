В генштабе ЦАХАЛ заявили о значительных успехах в секторе Газа и Ливане

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние месяцы нанесла поражение группировке ХАМАС и уничтожила все руководство ливанского шиитского движения "Хезболла", заявил в воскресенье начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

"Прошел год. Мы одержали победу над военным крылом ХАМАС, и мы продолжаем бороться с террористическими возможностями этой организации. Мы нанесли серьезный удар по "Хезболле", которая потеряла все свое высокопоставленное руководство", - сказал он.

Халеви отметил, что израильские военные не намерены останавливаться.

"Мы придерживаемся наступательного, тактического и проактивного подхода по всем фронтам", - добавил начальник израильского генштаба.

Он также указал, что еще предстоит преодолеть "много вызовов", чтобы достичь всех целей военной операции, в частности, освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе достигло 41 тыс. 870, раненых - 97 тыс. 166. Однако Минздрав анклава в этой статистике не делает различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.