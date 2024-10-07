ЦАХАЛ сообщила об авиаударах по объектам "Хезболлы" в районе Бейрута

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объектам и складам оружия ливанского движения "Хезболла" в Бейруте.

"Истребители израильских ВВС на основе разведданных нанесли удары по объектам террористов, принадлежащим штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте, включая средства сбора разведданных, командные центры и дополнительные объекты террористической инфраструктуры", - говорится в сообщении в телеграм-канале израильских военных.

Кроме того, отмечается, что за последние несколько часов израильские ВВС нанесли удары по складам оружия "Хезболлы" в окрестностях Бейрута.

"Террористическая организация "Хезболла" намеренно разместила свои командные центры и вооружение под жилыми зданиями в самом центре Бейрута, подвергая опасности население этого района", - заявили в Армии обороны Израиля.

Также сообщается, что израильские ВВС "нанесли удары по объектам террористов "Хезболлы" на юге Ливана и в районе Бекаа, включая склады оружия, объекты инфраструктуры террористов, командный центр и пусковую установку".

Вместе с тем ЦАХАЛ заявила, что за воскресенье, 6 октября, с территории Ливана в сторону Израиля было запущено более 120 снарядов.

"Армия обороны Израиля продолжит действовать против угрозы, исходящей от террористической организации "Хезболла", защищая государство Израиль и его жителей", - заявили израильские военные.