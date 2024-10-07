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План межмидовских консультаций на 2025 год планируется принять на заседании СМИД СНГ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств пройдет 7 октября в Москве, сообщили в Исполкоме СНГ в воскресенье.

"Главы внешнеполитических ведомств также примут решения о Плане многоуровневых межмидовских консультаций на 2025 год, Плане мероприятий на 2025 - 2026 годы по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества, Плане мероприятий на 2024 - 2025 годы, посвященных объявлению города Ашхабада Городом новых спортивных возможностей Содружества", - проинформировали в пресс-службе Исполкома.

Министры обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ.

В широком формате главы МИД стран Содружества намерены обсудить и принять заявление о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.

Кроме того, на встрече будут приняты решения об учреждении четырех новых базовых организаций - в сферах адвокатской деятельности, СМИ и развития волонтерского движения.

Москва СНГ СМИД
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