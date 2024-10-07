Харрис объяснила помощь США Израилю необходимостью обеспечить его самооборону

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис, кандидат на пост главы государства от Демократической партии, в интервью телеканалу CBS заявила, что Вашингтон продолжит оказание помощи Израилю для "возможности обеспечения его самообороны".

"Когда мы думаем об угрозе, которую представляют ХАМАС, "Хезболла", Иран, я думаю, что, вне всякого сомнения, мы должны сделать все возможное, чтобы позволить Израилю защитить себя от такого рода нападений", - сказала Харрис в ответ на вопрос ведущего о том, имеет ли Вашингтон влияние на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который "не выполняет американские рекомендации".

Кандидат от демократов пояснила, что "помощь, которую мы оказали Израилю, позволила ему защитить себя от 200 баллистических ракет, которые предназначались для нападения на израильтян, на народ Израиля".

В то же время, добавила она, США продолжают прилагать дипломатические усилия, направленные на урегулирование кризиса.

"Мы не собираемся останавливаться в плане оказания давления на Израиль и на весь регион, включая арабских лидеров", - заявила вице-президент.

По словам Харрис, в настоящее время дипломатическая работа США с руководством Израиля, заключается в "постоянном стремлении прояснить наши принципы, которые включают необходимость гуманитарной помощи, прекращения этой войны, необходимость заключения сделки, которая освободила бы заложников и привела к прекращению огня".