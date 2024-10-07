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Нидерланды поставили Украине первую партию истребителей F-16

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил о передаче Украине первой партии истребителей F-16.

"Впервые я могу официально объявить, что первые нидерландские F-16 доставлены на Украину", - написал Брекелманс в соцсети X.

Количество отправленных самолетов не называется.

По словам министра, остальные из обещанных 24 истребителей "последуют в ближайшие месяцы".

Нидерланды и Дания, которые обязались предоставить Украине F-16, возглавляют так называемую "коалицию F-16", в рамках которой проходит подготовка украинских пилотов.

В начале августа глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен подтвердил, что первые F-16 прибыли на Украину. Еще одну партию страна намерена отправить до конца года. Всего Копенгаген обещал поставить Киеву 19 истребителей.

Нидерланды Рубен Брекелманс F-16 Украина
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