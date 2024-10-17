WSJ сообщила, что Украина не получит полноценную эскадрилью F-16 в этом году

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Украина не будет располагать полноценной эскадрильей истребителей F-16, обещанных ей Западом, к концу года, сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американские официальные лица.

В лучшем случае поставка общего количества в 20 самолетов будет завершена весной или летом следующего года.

По словам американских чиновников, это объясняется нехваткой опытных украинских летчиков, владеющих английским языком. Некоторые чиновники также отметили, что США считают, что молодые курсанты могут быть более открыты для западных методов обучения. Это решение может на несколько месяцев задержать сроки получения Украиной полноценной эскадрильи самолетов.

Подготовка украинских летчиков проходит в трех разных местах - на авиабазе Национальной гвардии США Моррис в штате Аризона, на датской военной авиабазе Скрыдструп и в Румынии. По данным газеты, около десятка пилотов закончили курсы, но многие, начавшие обучение в Дании, не завершили программу.