Поиск

Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа покинет МКС не ранее четверга

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Отстыковка космического корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Александра Гребенкина от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю перенесена на четверг из-за непогоды в районе приводнения, сообщило NASA.

Ранее она планировалась во вторник.

В состав международного экипажа миссии Crew-8 помимо Гребенкина входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они находятся на станции с начала марта.

Предполагается, что в этот же день корабль совершит мягкое приводнение в районе Мексиканского залива у берегов Флориды.

NASA Crew Dragon Роскосмос МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Грузии вновь инициировали процедуру импичмента президента страны

Цена нефти Brent снизилась до $77,8 за баррель

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС по всему сектору Газа

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 октября

Израиль нанес авиаудар по больнице в районе Дейр аль-Балах сектора Газа

Нидерланды поставили Украине первую партию истребителей F-16

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ сообщила об авиаударах по объектам "Хезболлы" в районе Бейрута

ЦАХАЛ сообщила об авиаударах по объектам "Хезболлы" в районе Бейрута
Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю, ранены не менее 10 человек

Обострение палестино-израильского конфликта

Иран снял введенные ранее ограничения на полеты гражданских самолетов

Премьер Словакии пообещал не допустить членства Украины в НАТО

Премьер Словакии пообещал не допустить членства Украины в НАТО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });