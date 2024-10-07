Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа покинет МКС не ранее четверга

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Отстыковка космического корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Александра Гребенкина от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю перенесена на четверг из-за непогоды в районе приводнения, сообщило NASA.

Ранее она планировалась во вторник.

В состав международного экипажа миссии Crew-8 помимо Гребенкина входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они находятся на станции с начала марта.

Предполагается, что в этот же день корабль совершит мягкое приводнение в районе Мексиканского залива у берегов Флориды.